Минсоцполитики хочет увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тысяч гривен

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о намерениях увеличить сумму помощи украинским семьям при рождении ребенка. Высокопоставленная чиновница предлагает выделять 50 тысяч гривен.

По словам министра, сумма помощи для украинцев при рождении ребенка является фиксированной, поэтому ее нужно пересмотреть. Об этом Марина Лазебная заявила во время форума "Украина 30. Саммит "Дети".

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Причины пересмотра помощи

Марина Лазебная заявила, что сумму социальной помощи нужно увеличивать, чего не делали уже несколько лет. По словам чиновницы, она должна составлять 50 тысяч гривен.

Мы хотим, чтобы в следующем году помощь при рождении ребенка была увеличена. Эта помощь уже несколько лет не индексируется, она является фиксированной,

– заявила Лазебная.

Однако окончательное решение об увеличении помощи при рождении ребенка должна принять Верховная Рада.

Увеличение выплат и прожиточного минимума в Украине: главное

С 1 декабря 2021 года в Украине увеличили прожиточный минимум, в частности на детей. Теперь для детей до 6 лет эта сумма составляет 2 100 гривен, а до 18 лет – 2 618 гривен. В следующем году эти суммы пересмотрят дважды.

Размер минимальной зарплаты увеличили до 6 500 гривен, а минимальной пенсии – 1 934 гривны.

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Сейчас в Украине сумма помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен – первая единовременная выплата. Остальная сумма разделена на 36 ежемесячных выплат в размере 860 гривен.