Минсоцполитики хочет на треть увеличить финансирование субсидий: детали
В Министерстве социальной политики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине. В ведомстве считают, что выплаты нужно повысить примерно на 10 миллиардов гривен.
Сейчас программа субсидий составляет 36,6 миллиарда гривен. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, сообщает 24 канал.
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Сегодня мы вышли с предложением в Министерство финансов увеличить программу субсидий,
– отметила министр.
Субсидии в 2021 году: кратко
- На 2021 год в государственном бюджете заложено 36,6 миллиарда гривен на субсидии.
- В Министерстве финансов заверили, что эти деньги смогут получить около 5 миллионов украинских семей.
- Получить помощь смогут граждане, у которых не хватает доходов, чтобы оплачивать коммунальные услуги.
- В Кабмине призвали людей, которые нуждаются в субсидиях, подавать соответствующие запросы.
- В правительстве заверили, что это поможет украинцам не чувствовать изменений тарифов.
Кто не может получить субсидию в 2021 году / инфографика 24 канала
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