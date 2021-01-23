В Министерстве социальной политики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине. В ведомстве считают, что выплаты нужно повысить примерно на 10 миллиардов гривен.

Сейчас программа субсидий составляет 36,6 миллиарда гривен. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, сообщает 24 канал.

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Сегодня мы вышли с предложением в Министерство финансов увеличить программу субсидий,

– отметила министр.

Обратите внимание! В Украине упростили процедуру оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина. Теперь украинцы могут подать заявления на получение субсидии не выходя из дома. Как это сделать – читайте по ссылке.

Субсидии в 2021 году: кратко

На 2021 год в государственном бюджете заложено 36,6 миллиарда гривен на субсидии.

В Министерстве финансов заверили, что эти деньги смогут получить около 5 миллионов украинских семей.

Получить помощь смогут граждане, у которых не хватает доходов, чтобы оплачивать коммунальные услуги.

В Кабмине призвали людей, которые нуждаются в субсидиях, подавать соответствующие запросы.

В правительстве заверили, что это поможет украинцам не чувствовать изменений тарифов.



Кто не может получить субсидию в 2021 году / инфографика 24 канала​