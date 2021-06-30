В Минюсте рассказали, сколько составит налог на покупку земли
30 июня 2021 , 12:20Читати новину українською
Источник:фейсбук Министерства юстиции
С июля стороны сделки по покупке участка должны уплатить 5% налога на доходы физических лиц. Еще 1,5% военного сбора – от указанной в договоре стоимости.
Как рассказали в Министерстве юстиции, такие правила будут действовать после снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения. При удостоверении договора об отчуждении участка нужно будет уплатить несколько налогов и сборов.
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Что нужно оплатить при покупке земли:
- налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли – продажи;
- военный сбор в размере 1,5%, это – до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка.
Базовая расчетная величина для налогообложения – это цена. Она не может быть ниже оценочной стоимости земли, которую рассчитывает уполномоченный орган.
Кто освобождается от такого налогообложения:
- Владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, которые были получены в порядке безвозмездной передачи.
- Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться лица, получившие такие участки в процессе приватизации.
К теме Арендаторы, работающие на земле, получат право ее выкупить, – ШмыгальВажно! С 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу земли, кроме земель государственной собственности. Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки.