В Минюсте рассказали, сколько составит налог на покупку земли

С июля стороны сделки по покупке участка должны уплатить 5% налога на доходы физических лиц. Еще 1,5% военного сбора – от указанной в договоре стоимости.

Как рассказали в Министерстве юстиции, такие правила будут действовать после снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения. При удостоверении договора об отчуждении участка нужно будет уплатить несколько налогов и сборов.

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Что нужно оплатить при покупке земли:

налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли – продажи;

военный сбор в размере 1,5%, это – до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка.

Базовая расчетная величина для налогообложения – это цена. Она не может быть ниже оценочной стоимости земли, которую рассчитывает уполномоченный орган.

Кто освобождается от такого налогообложения:

Владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, которые были получены в порядке безвозмездной передачи.

Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

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