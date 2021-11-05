По словам Германа Галущенко, Россия создает ряд препятствий для отопительного сезона в Украине. Об этом министр заявил во время Часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады.

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Герман Галущенко заявил, что нынешний отопительный сезон особенный, ведь мы наблюдаем за давлением России на Европу для улучшения собственного геополитического положения. Кроме того, Кремль создает искусственные препятствия для Украины в виде прекращения поставок угля.

Мы понимаем что это действительно большой вызов прохождения именно этой зимой, но мы абсолютно уверены, что пройдем спокойно и выйдем еще крепче,

– заявил министр.

Однако этой зимой альтернативой углю станет атомная генерация. Во время нынешнего отопительного сезона будут работать 14 из 15 блоков украинских АЭС, что добавит 7 миллиардов мегаватт в час. Таким образом нагрузка на атомную энергетику вырастет на 15%, а потребность в угле снизится на 3,6 миллиона тонн.

По состоянию на начало ноября работают 11 атомных блоков. В течение месяца планируют запустить еще 2, а в декабре – 1. Для работы блоков, по словам министра, имеются необходимые запасы топлива.

По состоянию на сегодня резерв топлива, который закуплен заранее, дает возможность спокойно проходить сезон. Есть 146% годовой потребности для блоков ВВР-1000 и 150% годовой потребности для блоков ВВР-440. Мы абсолютно спокойно и надежно обеспечены необходимым ресурсом ядерного топлива,

– заявил Галущенко.

Кроме того, возрастет нагрузка на тепловую генерацию. На ТЭС в ноябре увеличат поставки угля благодаря контрактам с Польшей, ЮАР и США.

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