В ведомстве сообщили, что средства в объеме 836,5 миллионов гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.
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Минэнерго прилагает максимум усилий к решению текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам, – отмечают в министерстве.
Там также добавили, что положительно оценивают конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.
"Вместе с тем политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", – подытожили в Минэнерго.
Митинг шахтеров под Офисом Президента
В среду, 12 мая, возле Офиса Президента началась всеукраинская акция протеста шахтеров. Трансляцию митинга вел председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.
Среди требований протестующих:
- рассчитаться с горняками государственных шахт по зарплатным долгам;
- остановить разрушительные процессы в угольной отрасли;
- установить адекватную цену на уголь;
- остановить губительный для государственного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси;
- отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.
Напомним, что руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.