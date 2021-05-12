В ведомстве сообщили, что средства в объеме 836,5 миллионов гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.

Читайте также Зарплатная задолженность перед горняками – 285 миллионов гривен: "Степная" приостановила работу

Минэнерго прилагает максимум усилий к решению текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам, – отмечают в министерстве.

Там также добавили, что положительно оценивают конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.

"Вместе с тем политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", – подытожили в Минэнерго.

Митинг шахтеров под Офисом Президента

В среду, 12 мая, возле Офиса Президента началась всеукраинская акция протеста шахтеров. Трансляцию митинга вел председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.

Среди требований протестующих:

  • рассчитаться с горняками государственных шахт по зарплатным долгам;
  • остановить разрушительные процессы в угольной отрасли;
  • установить адекватную цену на уголь;
  • остановить губительный для государственного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси;
  • отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.

Напомним, что руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.