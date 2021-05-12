В ведомстве сообщили, что средства в объеме 836,5 миллионов гривен должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.

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Минэнерго прилагает максимум усилий к решению текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам, – отмечают в министерстве.

Там также добавили, что положительно оценивают конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.

"Вместе с тем политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", – подытожили в Минэнерго.

Митинг шахтеров под Офисом Президента

В среду, 12 мая, возле Офиса Президента началась всеукраинская акция протеста шахтеров. Трансляцию митинга вел председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.

Среди требований протестующих:

рассчитаться с горняками государственных шахт по зарплатным долгам;

остановить разрушительные процессы в угольной отрасли;

установить адекватную цену на уголь;

остановить губительный для государственного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси;

отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.

Обратите внимание! Государственные угледобывающие предприятия задолжали более 1 286,5 миллиона гривен заработной платы. Эти деньги шахтеры не получили за 2015 – 2020 годы.

Напомним, что руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.