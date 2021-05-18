Минэнерго просит разрешения воспользоваться законом, который предусматривает остановку импорта электроэнергии из России и Беларуси. Галущенко убежден, что импорт из стран, не являющихся членами Энергосообщества, противоречит стратегическим целям Украины и потенциально угрожает энергобезопасности.
Важно Зеленский подписал закон, позволяющий остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси
О каких стратегических целях говорит Галущенко
Одной из таких стратегических целей министр назвал синхронизацию Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E. Галущенко подчеркнул, что ключевым требованием этого является достаточное обеспечение собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электричество.
Однако импорт из России ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ. Кроме того, это негативно влияет на способность производителей обеспечить закупку топлива для осенне-зимнего периода.
Минэнерго поддерживает запрет импорта электроэнергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества и обращается к НКРЭКУ о принятии соответствующего решения,
– говорится в письме Галущенко.
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Согласно этому закону, НКРЭКУ может запретить импорт электричества из России.
- Рада поддержала инициативу 15 апреля.
- Кстати, ранее заявляли, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года. Нашу электросеть интегрируют в часть европейской.