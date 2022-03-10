Минэнерго США призвало нефтяников увеличить добычу сырья

Глава Минэнерго США Дженнифер Гренхольм призвала нефтяные компании страны увеличить добычу. Это должно снизить цену на сырье.

Призыв увеличить добычу нефти

Гренхольм отметила, что когда нефть стоит 112 долларов за баррель, и это отражается на ценах на бензин, то последствия для людей серьезные и реальные.

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Мы находимся в чрезвычайной ситуации и должны увеличить краткосрочные поставки там, где это возможно, чтобы стабилизировать рынок и свести к минимуму ущерб американским семьям,

– считает она.

Также Гренхольм добавила, что Минэнерго и администрация Байдена готовы работать над увеличением возможностей использования чистой энергии.

"Это значит, что мы должны внедрять чистые технологии как можно быстрее, но у нас нет иллюзий, что каждый американец получит электромобиль или тепловой насос завтра, в следующем месяце или в следующем году", – поделилась Гренхольм.

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Цена нефти на бирже

10 марта этого года цена нефти марки Brent выросла на 1,35% до 112,65 доллара за баррель. Базовый контракт упал на 13% на предыдущей сессии, что стало самым большим однодневным падением почти за два года.

Что касается цен на нефть марки WTI, то они выросли на 0,5%, до 109,30 долларов за баррель после торгов в диапазоне более 4 долларов. Контракт упал на 12,5% на предыдущей сессии, что стало самым большим однодневным снижением с ноября.

Издание Reuters отметило, что неопределенность по поводу того, откуда и когда будут поступать поставки для замены нефти второго по величине в мире экспортера, России, в условиях жесткого рынка привела к широкому диапазону прогнозов цен на нефть от 100 до 200 долларов за баррель.

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