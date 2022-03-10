Призыв увеличить добычу нефти

Гренхольм отметила, что когда нефть стоит 112 долларов за баррель, и это отражается на ценах на бензин, то последствия для людей серьезные и реальные.

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Мы находимся в чрезвычайной ситуации и должны увеличить краткосрочные поставки там, где это возможно, чтобы стабилизировать рынок и свести к минимуму ущерб американским семьям,

– считает она.

Также Гренхольм добавила, что Минэнерго и администрация Байдена готовы работать над увеличением возможностей использования чистой энергии.

"Это значит, что мы должны внедрять чистые технологии как можно быстрее, но у нас нет иллюзий, что каждый американец получит электромобиль или тепловой насос завтра, в следующем месяце или в следующем году", – поделилась Гренхольм.

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Цена нефти на бирже

10 марта этого года цена нефти марки Brent выросла на 1,35% до 112,65 доллара за баррель. Базовый контракт упал на 13% на предыдущей сессии, что стало самым большим однодневным падением почти за два года.

Что касается цен на нефть марки WTI, то они выросли на 0,5%, до 109,30 долларов за баррель после торгов в диапазоне более 4 долларов. Контракт упал на 12,5% на предыдущей сессии, что стало самым большим однодневным снижением с ноября.

Издание Reuters отметило, что неопределенность по поводу того, откуда и когда будут поступать поставки для замены нефти второго по величине в мире экспортера, России, в условиях жесткого рынка привела к широкому диапазону прогнозов цен на нефть от 100 до 200 долларов за баррель.

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