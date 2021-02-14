Министерство энергетики Украины не имеет точной информации о том, сколько газа в подземных хранилищах "Нафтогаза". Юрий Витренко заявил, что этот показатель необходим для обеспечения безопасности поставок газа.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, общая информация по газу есть. Непрозрачность заключается в том, что неизвестно, сколько его в подземках "Нафтогаза".

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Газ в подземных хранилищах "Нафтоназа": что известно

Витренко добавил, что "там тоже 2 режима – таможенный склад и нетаможенный склад". Однако информации по этому тоже нет.

Мало того, я даже раскрою секрет: я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже им не предоставляет такие данные,

– отметил он.

По словам исполняющего обязанности министра, "Нафтогаз" находится в собственности государства, чтобы он работал там, где рынок сам по себе не работает эффективно.

"Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого" Нафтогаза "в подземке газа", – подчеркнул Витренко. Он обратил внимание, что должна быть известна и себестоимость этого газа в подземке.

Справка. Запас газа в Украине на начало 2021 года составляет 23,5 миллиарда кубометров, что на 25% превышает запасы прошлого года и является рекордным показателем за последние 10 лет.