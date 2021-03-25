Государственные угледобывающие предприятия задолжали более 1 286,5 миллиона гривен заработной платы. Эти деньги шахтеры не получили за 2015 – 2020 годы.

В Министерстве энергетики уточнили, что только за 2 месяца 2021 года задолженность составила 782,3 миллиона гривен. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос СМИ.

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На зарплаты направили лишь 40% необходимой суммы

За первые 2 месяца 2021 года шахтерам насчитали 1 308,3 миллиона гривен зарплаты вместе с начислениями. По состоянию на 22 марта, на выплату направили 526 миллионов в украинской валюте. Однако это составляет лишь 40,2% от необходимой суммы зарплаты.

Финансовое состояние государственных угледобывающих предприятий не позволяет обеспечить выплату текущей зарплаты и погашение задолженности по ней,

– пояснили в Минэнерго.

Для погашения задолженности обратились к Шмыгалю

В ведомстве говорят – для погашения задолженности уже обратились к главе правительства Денису Шмыгалю. Также просьбу разрешить ситуацию направили в Министерство финансов. Минфин просят внести изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда государственного бюджета на 2021 год.

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