Такую цифру озвучила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что в 2022 году планируют дополнительный рост ВВП благодаря новым программам.

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В Украине будут повышать ВВП

В частности в Минэкономики рассчитывают на массовое утепление жилых домов. Планируют также восстановить системы орошения в южных областях и удешевить ипотечное кредитование.

Кроме этого, у государства есть цель наращивать объемы экспорта украинской продукции. Для этого будут активно поддерживать финансово товаропроизводителей.

Справка. Валовой внутренний продукт, или ВВП – это один из важнейших показателей экономики страны. Его измеряют в денежном эквиваленте рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, которые спродуцировали за квартал, год или иной период.

По словам министра, ведомство планирует обеспечить в 2022 году и дальнейшем будущем:

рост ВВП;

увеличение золотовалютных резервов;

сдерживание инфляции в допустимых пределах.

Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов,

– заявила Свириденко.

Представители крупных международных инвестиционных компаний и фондов, уже инвестируют в Украину и готовы делать это в дальнейшем. Однако их интересует вопрос безопасности украинских границ.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что ситуация на границах Украины достаточно стабильна. Работники ответственных государственных органов постоянно мониторят ситуацию, чтобы противодействовать дезинформации и другому вреду со стороны России.

ВВП в Украине: прогнозы экспертов

В связи с пандемией COVID-19 и карантином, Нацбанк обнародовал неутешительный инфляционный отчет за последний квартал 2021 года. По прогнозу, рост ВВП в Украине снизится с 3,8% до 3,1%.

В то же время премьер Денис Шмыгаль убежден, что поднять внутренний валовой продукт удастся до 3,5%.

Исторический уровень ВВП в Украине отметил и советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, это рекордный показатель от 1991 года.

Текст публикации Юлии Свириденко:

"Вчера вместе с Министром обороны Алексеем Резниковым и Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провели онлайн-встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, которые инвестируют в Украину. Говорили о стабильности экономики и устойчивости Украины к внешним угрозам. Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов.

Хорошая новость заключается в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 млрд долларов). В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабной термомодернизации жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на Юге Украины, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

Безусловно, иностранных инвесторов больше всего интересует вопрос безопасности границ. Алексей Резников сообщил, что на самом деле ситуация является достаточно стабильной, что также доказывают его личные регулярные поездки в приграничные районы. Дмитрий Кулеба отметил, что интенсивные попытки российской дезинформации навредить нашему государству, в частности его экономике и инвестиционной привлекательности, не будут успешными и заверил, что дипломаты прилагают максимум усилий для формирования позитивного имиджа Украины за рубежом.

Прямая регулярная откровенная коммуникация с внутренними и внешними инвесторами – лучшее противодействие гибридной войне. Будем регулярно проводить такие встречи".