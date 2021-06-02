Минэкономики увеличило предельные цены на бензин и дизтопливо: новая стоимость

Минэкономики обновило среднюю стоимость бензина и дизтоплива в пределах госрегулирования цен. Стоимость горючего в июне увеличилась меньше, чем на 10 копеек.

В целом стоимость дизельного топлива увеличилась на 2 копейки за литр, а бензина – на 8 копеек за литр.

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Новые цены Минэкономики обнародовало на основании расчетов "Нафтогаза". Согласно новым данным:

стоимость литра бензина составляет 24,92 гривны ;

; стоимость литра дизельного топлива составляет 20,91 гривны.

Еще до недавнего времени стоимость топлива составляла 24,84 гривны за литр и 20,89 гривны за литр соответственно. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривны за литр, дизельного топлива – 27,91 гривны за литр.

Отметим, что ранее Кабмин ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо постановлением от 14 мая из-за их роста. Бизнес это решение раскритиковал. Однако уже 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1 – 2 гривны.