Рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1%. В 2022 году он прогнозируемо составит 3,7%.

Как будет расти ВВП

В Минэкономики отметили, что ранее ВВП на 2021 год прогнозировали на уровне 3,2%, а на 2022 год – 3,5%. То есть, согласно новым прогнозам, показатель вырастет.

Интересно Если бы не олигархи, ВВП Украины было бы в пределах 400 миллиардов долларов, – советник президента Устенко

Бюджетное стимулирование будет сохранять высокие позиции, что имеет свой отпечаток в размере дефицита бюджета. По оценкам экспертов, по сравнению с 2020 годом он будет постепенно уменьшаться, но будет выше предыдущих оценок,

– заявили в министерстве.

Там добавили, что консенсусная оценка на 2021 год составляет -4,9% от ВВП против -3,4% предыдущей оценки. В то же время на 2022 год – -4,3% в отличие от -2,8%.

По мнению экспертов, в Украине будет продолжаться рост на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году. Инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ – 5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году.