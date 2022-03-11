Ущерб от войны с Россией уже составил 119 миллиардов долларов: оценка Минэкономики

Сумма прямых потерь, понесенных инфраструктурой Украины от полномасштабной российской военной агрессии, уже достигла 119 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Убытки Украины от войны

"Когда офис президента вчера-позавчера заявлял о более 100 миллиардах долларов, то эта цифра у нас несколько уточнена – это 119 миллиардов долларов. К сожалению, с каждым следующим днем войны она будет расти", – сказал Кудин в эфире украинских телеканалов.

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Компенсация из золото-валютных резервов России

Кудин заметил, что ведется работа по их компенсации за счет арестованных золото-валютных резервов Центробанка России.

Западные правительства уже арестовали золото-валютные резервы Центробанка России на сумму 415 миллиардов долларов. По сути этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери,

– пояснил он.

По его словам, в Минэкономики рассчитывают, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран будет найден юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине для дальнейшего восстановления.

Выплата репараций

Также Кудин напомнил еще один путь получения компенсаций убытков с агрессора – репарации после подписания мирного договора и фактически капитуляции врага.

Они (репарации – 24 канал) могут быть в двух формах – денежной и натуральной. В виде репараций могли бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые Украине нужны,

– рассказал он.

Политик отметил, что среди других путей компенсации Россией убытков Украины есть судебная, претензионная работа правительства нашей страны против страны-агрессора в международных судах. "Речь идет и о Международном уголовном суде, и о ЕСПЧ, и о коммерческих арбитражах во всем мире. В каждом из этих судов Украина подает иски против РФ", – пояснил Кудин.

Объем потери ВВП

Первый замминистра отметил, что Минэкономики с первого дня начал считать убытки, которые государство понесло из-за российской агрессии. Он напомнил, что кроме прямого подхода определения убытков (сколько будет стоить восстановить мосты, дороги, объекты инфраструктуры, больницы, детские сады, школы, разрушенные Россией) есть второй подход – объем потерь ВВП.

Мы видим, что в городах и поселках, где идут активные боевые действия, экономическая активность снизились на 75%. На остальной территории Украины работает только каждый второй бизнес. Это потеря 50% экономической активности,

– заметил Кудин.

Он добавил, что большинство металлургических заводов, большинство из которых сконцентрировано на востоке страны, прекратили свою деятельность. "Блокировка россиянами морских путей, безусловно, не дает возможности экспортировать в полном объеме кукурузу, пшеницу, масло – традиционные продукты агроэкспорта", – добавил первый заместитель главы Минэкономики.

ВВП Украины в 2021 году впервые составил около 200 миллиардов долларов.

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