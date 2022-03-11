Убытки Украины от войны

"Когда офис президента вчера-позавчера заявлял о более 100 миллиардах долларов, то эта цифра у нас несколько уточнена – это 119 миллиардов долларов. К сожалению, с каждым следующим днем войны она будет расти", – сказал Кудин в эфире украинских телеканалов.

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Компенсация из золото-валютных резервов России

Кудин заметил, что ведется работа по их компенсации за счет арестованных золото-валютных резервов Центробанка России.

Западные правительства уже арестовали золото-валютные резервы Центробанка России на сумму 415 миллиардов долларов. По сути этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери,

– пояснил он.

По его словам, в Минэкономики рассчитывают, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран будет найден юридический механизм, как эти деньги могут поступить Украине для дальнейшего восстановления.

Выплата репараций

Также Кудин напомнил еще один путь получения компенсаций убытков с агрессора – репарации после подписания мирного договора и фактически капитуляции врага.

Они (репарации – 24 канал) могут быть в двух формах – денежной и натуральной. В виде репараций могли бы получать энергоресурсы и другие виды материальных ценностей, которые Украине нужны,

– рассказал он.

Политик отметил, что среди других путей компенсации Россией убытков Украины есть судебная, претензионная работа правительства нашей страны против страны-агрессора в международных судах. "Речь идет и о Международном уголовном суде, и о ЕСПЧ, и о коммерческих арбитражах во всем мире. В каждом из этих судов Украина подает иски против РФ", – пояснил Кудин.

Объем потери ВВП

Первый замминистра отметил, что Минэкономики с первого дня начал считать убытки, которые государство понесло из-за российской агрессии. Он напомнил, что кроме прямого подхода определения убытков (сколько будет стоить восстановить мосты, дороги, объекты инфраструктуры, больницы, детские сады, школы, разрушенные Россией) есть второй подход – объем потерь ВВП.

Мы видим, что в городах и поселках, где идут активные боевые действия, экономическая активность снизились на 75%. На остальной территории Украины работает только каждый второй бизнес. Это потеря 50% экономической активности,

– заметил Кудин.

Он добавил, что большинство металлургических заводов, большинство из которых сконцентрировано на востоке страны, прекратили свою деятельность. "Блокировка россиянами морских путей, безусловно, не дает возможности экспортировать в полном объеме кукурузу, пшеницу, масло – традиционные продукты агроэкспорта", – добавил первый заместитель главы Минэкономики.

Напомним! ВВП Украины в 2021 году впервые составил около 200 миллиардов долларов.

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