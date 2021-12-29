В Минэкономики ухудшили экономический прогноз для Украины: каким будет ВВП в 2022 году

В Минэкономики ухудшили прогноз роста ВВП на 2022 год из-за карантинных ограничений. Об этом заявила глава министерства Юлия Свириденко.

Прогноз роста ВВП в 2022 году

В министерстве скорректировали прогноз роста ВВП по результатам 2022 года в сторону большего сдерживания. Прогнозируемо он вырастет до 3,6% вместо 3,8%.

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В основном это связано с новыми вызовами в связи с продолжением ограничений по коронавирусу. Министерство ожидало, что ограничения для экономики будут сняты раньше, но обнаружение новых случаев и очередные волны COVID-19 говорят о том, что предприятиям может понадобиться больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям,

– рассказала Свириденко.

Добавим, что министр экономики отметила, что по итогам 2021 года Украина будет иметь самый высокий долларовый ВВП за всю историю – почти 200 миллиардов долларов. Больше об этом читайте здесь.

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.

Что будет с инфляцией в 2022 году

По словам Свириденко, прогноз по инфляции остается неизменным. Ведь НБУ уже принял ряд мер, чтобы вернуть инфляцию в допустимые пределы.

Цель Нацбанка – это 5%, плюс-минус 1%. Соответственно, по его расчетам, уже во второй половине следующего года мы сможем добиться такого показателя,

– отметила Свириденко.

Напомним, что в ноябре инфляция замедлилась до 10,3% против 10,9% годовых в октябре. В НБУ ожидают, что до конца 2021 года она составит около 10% годовых.

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Отвечая на вопрос о координации экономического блока правительства и НБУ, Свириденко отметила, что задача координации экономической политики — обеспечение макроэкономической стабильности и интенсивный рост. Также она подчеркнула, что согласно украинскому законодательству НБУ – независимый регулятор.

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