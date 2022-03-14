Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире марафона украинских телеканалов. 24 канал передает детали.

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Как будут считать потери ВВП Украины

Денис Кудин рассказал, что подводить итоги по ВВП в Минэкономики смогут только тогда, когда завершится первый полный месяц , когда экономика Украины перешла на военный режим.

То есть, в апреле мы сможем провести промежуточные итоги марта и тогда же назвать определенные цифры,

– уточнил замминистра экономики Украины.

Чиновник также отметил, что министерство считает ущерб от боевых действий по двум подходам – кроме подсчета потерь ВВП, также исчисляется ущерб, причиненный инфраструктуре страны.

К слову, Кудин напомнил, что по состоянию на 13 марта Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов.

Добавим, что правительство уже призвало международных партнеров, инвесторов, организации и бизнес предоставить Украине финансовую поддержку, способствующую восстановлению стабильности украинской экономики.