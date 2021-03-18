На какой ВВП все же ждать украинцам в 2021 году: прогнозы политиков разделились
На Всеукраинском Форуме "Украина 30" министр Игорь Петрашко и заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко заявили о росте ВВП в 2021 году, но разошлись на 0,5% в цифрах. На чем основывались прогнозы политиков – далее в материале.
Источник:Интерфакс–Украина
Прогноз роста ВВП
Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметил, что сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП. Прогноз учитывает риски дополнительных локдаунов.
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Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал – "минус" 3%, пока по результатам двух месяцев – "минус" 2,2% ",
– отметил Петрашко.
Повлияет ли локдаун на ВВП
Также Петрашко надеется, что значительніх карантинніх ограничений не будет. Политик отметил, что в масштабах страны пока что такие разговоры не идут.
В 2019 году Министерство прогнозировало падение экономики на 4,8%, а фактически получило "минус" 4,2% ",
– глава Министерства.
Какой будет рост ВВП по словам Свириденко
В 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 5,1%, отметила Свириденко. Депутатка заявила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.
Нам для ежегодного роста на 1 – 2% ВВП необходимы, как минимум, 3 миллиарда долларов иностранных инвестиций в год,
– отметила Свириденко.
Что известно о Всеукраинский Форум "Украина 30"Всеукраинский Форум "Украина 30" – дискуссионная площадка, на которой представители власти всех уровней, экспертной среды, гражданского общества и международного сообщества поднимают ряд проблем, требующих взвешенных решений, отмечается на сайте форума.
Собрание участников форума происходит еженедельно, начиная с февраля 2021 года.
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