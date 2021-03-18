На Всеукраинском Форуме "Украина 30" министр Игорь Петрашко и заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко заявили о росте ВВП в 2021 году, но разошлись на 0,5% в цифрах. На чем основывались прогнозы политиков – далее в материале.

Прогноз роста ВВП

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметил, что сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП. Прогноз учитывает риски дополнительных локдаунов.

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Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал – "минус" 3%, пока по результатам двух месяцев – "минус" 2,2% ",

– отметил Петрашко.

Повлияет ли локдаун на ВВП

Также Петрашко надеется, что значительніх карантинніх ограничений не будет. Политик отметил, что в масштабах страны пока что такие разговоры не идут.

В 2019 году Министерство прогнозировало падение экономики на 4,8%, а фактически получило "минус" 4,2% ",

– глава Министерства.

Напомним, что ранее Юлия Свириденко заявила об ожидаемом росте экономики в 2021 году на 5,1% ВВП. Свириренко рассказала о своих прогнозах журналистам на форуме "Украина 30" 17 марта, за день до заявления Петрашка.

Какой будет рост ВВП по словам Свириденко

В 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 5,1%, отметила Свириденко. Депутатка заявила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

Нам для ежегодного роста на 1 – 2% ВВП необходимы, как минимум, 3 миллиарда долларов иностранных инвестиций в год,

– отметила Свириденко.

Что известно о Всеукраинский Форум "Украина 30" Всеукраинский Форум "Украина 30" – дискуссионная площадка, на которой представители власти всех уровней, экспертной среды, гражданского общества и международного сообщества поднимают ряд проблем, требующих взвешенных решений, отмечается на

Собрание участников форума происходит еженедельно, начиная с февраля 2021 года. Всеукраинский Форум "Украина 30" – дискуссионная площадка, на которой представители власти всех уровней, экспертной среды, гражданского общества и международного сообщества поднимают ряд проблем, требующих взвешенных решений, отмечается на сайте форума Собрание участников форума происходит еженедельно, начиная с февраля 2021 года.

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