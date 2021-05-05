Проект постановления предусматривает внесение изменений в приложение к постановлению правительства от 30 октября 2008 года № 957 "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков". Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

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Почему вырастут цены

Увеличение стоимости алкогольных напитков аргументируют ростом цен на сырье, комплектующие, энергоносители и расходы на оплату труда. В министерстве отмечают, что размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам на их производство и реализацию, а значит – требует корректировки.

На сколько могут увеличить стоимость

Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают увеличить на 6,2%;

виски, ром и джин – 5,9%;

коньяк (бренди) – 5,5%;

винодельческая продукция (сброженные напитки, смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками; сидр и перри; сброженные напитки, полученные исключительно в результате естественного брожения фруктовых соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц (без добавления спирта); вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов – 8,2 – 34,2%.

Заметим, розничные цены на натуральные вина, игристые вина и газированные винные напитки не будут меняться.



Предлагаемые минимальные цены на алкоголь / Скриншот