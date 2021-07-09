В Минэкономики осудили максимальный штраф "Новой Почте" и пообещали проверку
Источник:Минэкономики
В Министерстве экономики осудили максимальный штраф, наложенный Госпродпотребслужбой на "Новую почту". В ведомстве пообещали провести служебную проверку.
В министерстве отметили, что считают такие действия в отношении почтового оператора нарушением законодательства, а именно принципа соразмерности нарушения и наказания.
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Реакция Минэкономики на штрафы для "Новой почты"
Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, так как он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, однако штраф должен быть соразмерным нарушению.
В ведомстве также рассказали, что для устранения фактора субъективности при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики разработало законопроект, который установит фиксированную сумму таких штрафов.
Огромные штрафы для "Новой почты": что известно
- Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325 миллионов гривен. Причиной для этого стали 2 инцидента: повреждение посылки и обсчет клиента.
- В январе 2021 года мужчина сообщил, что один из аквариумов, который доставляла почта, пришел разбитым. В марте другой клиент пожаловался, что его обсчитали.
- В ответ "Новая почта" пошла оспаривать штрафы в суд.
- Впоследствии в Госпродпотребслужбе сообщили, что такого крупного штрафа не будет, потому что он не соответствует нарушению.