В министерстве отметили, что считают такие действия в отношении почтового оператора нарушением законодательства, а именно принципа соразмерности нарушения и наказания.

Читайте также Штраф для "Новой почты" отменяется: в Госпродпотребслужбе назвали его неадекватным

Реакция Минэкономики на штрафы для "Новой почты"

Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, так как он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, однако штраф должен быть соразмерным нарушению.

В ведомстве также рассказали, что для устранения фактора субъективности при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики разработало законопроект, который установит фиксированную сумму таких штрафов.

Огромные штрафы для "Новой почты": что известно