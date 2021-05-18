В мае завершилась работа первой предварительной оценочной миссии ЕС. Обнародовали отчет, который включал положительную оценку на соответствие украинской нормативно-законодательной базы с базой ЕС.

Читайте также Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" для вступления в ЕС

Отметили, что это действительно "зеленый свет" к дальнейшим важным этапам.

Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвиза"... Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленный безвиз" очень уверенно, системно и планомерно,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Просмотрели документы относительно "промышленного безвиза"

Министр Игорь Петрашко заявил, что эксперты комплексно оценили документы, необходимые для заключения сделки:

Перечень нормативных актов, подлежащих оценке, расширили на документы относительно экологической маркировки и экодизайна.

Эксперты обнаружили, что 67 документов являются надлежаще транспонированными.

Еще в отношении 13 документов продолжается работа.

Относительно 6 из них дали проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

Что надо усовершенствовать

Эксперты определили блок вопросов, которые необходимо урегулировать на стадии подготовки к заключению соглашения:

о признании маркировки СЕ. Это специальный знак, который наносится на изделие и показывает, что соответствует основным требованиям директив ЕС и стандартам.

участия в системах RAPEX и ICSMS.

"Эксперты пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС", – отметили в Минэкономики.

Поэтому в ближайшие недели начнется комплексный аудит работы всех институтов в сфере технического регулирования.