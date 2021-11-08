Минэкономики готовит законопроект по поддержке бизнеса в красных карантинных зонах

В Украине уже 16 областей перешли в Красную карантинную зону. Поэтому Министерство экономики разрабатывает законопроект о поддержке бизнеса в таких регионах.

Законопроект о поддержке бизнеса будет готов в ближайшее время. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании 8 ноября.

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Президент подчеркнул важность поддержки бизнеса

По словам президента Владимира Зеленского поддержка бизнеса в сегодняшних условиях важна. Прежде всего это касается тех регионов, где действует красная зона.

Министерство экономики уже разрабатывает законопроект, который касается поддержки предпринимателей в регионах с жесткими карантинными ограничениями. Уже в ближайшее время его должны направить на рассмотрение в Верховную Раду.

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 7 ноября в Украине зафиксировали 18 556 случаев коронавируса.

С 8 ноября в Украине вступило в силу постановление Кабмина об отстранении непривитых лиц от ряда государственных должностей без сохранения зарплаты. В частности на Львовщине в первый же день уволили 17 должностных лиц.

В Дии теперь можно получить сертификат о выздоровлении от COVID-19, который будет действительным в течение 90 дней.