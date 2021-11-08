Законопроект о поддержке бизнеса будет готов в ближайшее время. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании 8 ноября.

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Президент подчеркнул важность поддержки бизнеса

По словам президента Владимира Зеленского поддержка бизнеса в сегодняшних условиях важна. Прежде всего это касается тех регионов, где действует красная зона.

Министерство экономики уже разрабатывает законопроект, который касается поддержки предпринимателей в регионах с жесткими карантинными ограничениями. Уже в ближайшее время его должны направить на рассмотрение в Верховную Раду.

Обратите внимание! По состоянию на 8 ноября 16 областей находятся в красной зоне. С 15 ноября к этому перечню может присоединиться и Черкасская область, в которой в течение последних нескольких дней растет количество больных.

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