В Минэкономики Германии не рассчитывают на запуск "Северного потока-2" в январе

Минэкономики Германии не ожидает запуска "Северного потока-2" в январе 2022 года. Представительница ведомства Сюзанне Унград заявила, что газопровод запустят тогда, когда завершится его сертификация.

В то же время глава немецкого регулятора, который проводит сертификацию газопровода, Йохен Хоманн заявлял, что в первой половине года его не сертифицируют. Он считает, что процедура займет больше времени.

К теме Решение по "Северному потоку-2" не примут в первой половине 2022, - регулятор

Почему задерживается сертификация

По словам Хоманн, Федеральное сетевое агентство ранее приостановило процедуру сертификации газопровода пока не создадут дочернюю компанию швейцарской Nord Stream 2 AG. Это нужно для эксплуатации Национального участка магистрали и передачи ему основных активов и кадровых ресурсов. Заявку на сертификацию подавала компания, зарегистрированная в Швейцарии, а надо, чтобы она была зарегистрирована в ФРГ.

Пока компания регистрируется, процесс сертификации остановили. Его восстановят тогда, когда регулятор получит соответствующие документы. Как утверждает Хоманн, трудно спрогнозировать, когда документы могут поступить. В то же время часть срока, который выделили на рассмотрение документов, уже прошла.

"Северный поток-2": что говорит мир

По мнению Владимира Зеленского, "Северный поток-2" является серьезным инструментом для разговора с Россией. По его словам, с помощью газопровода можно организовать встречу с Путиным.

Австрийский министр Александр Шалленберг заявил, что "Северный поток-2" должен начать свою работу. Он хочет попросить Совет министров иностранных дел ЕС ввести газопровод в эксплуатацию.

Как объясняла новая глава МИД Германии Анналена Бербок, "Северный поток-2" противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии. Также газопровод делает страну слишком зависимой от России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает в случае агрессии против Украины со стороны России. Это нужно учесть главе Кремля Владимиру Путину.

В то же время 17 декабря вторую нитку "Северного потока-2" начали наполнять газом, хотя российский газопровод не получил сертификацию. Это происходит аналогично процедуре заполнения первой нитки.

Вас может заинтересовать, какую роль играют украинские компании в сертификации газопровода: смотрите видео

Агентство по регламенту должно принять решение о сертификации в течение четырех месяцев. Тогда вывод должна рассмотреть Еврокомиссия. Орган ЕС может попросить продлить срок еще на два месяца. После ответа комиссии есть еще два месяца на реакцию агентства.