В то же время глава немецкого регулятора, который проводит сертификацию газопровода, Йохен Хоманн заявлял, что в первой половине года его не сертифицируют. Он считает, что процедура займет больше времени.

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Почему задерживается сертификация

По словам Хоманн, Федеральное сетевое агентство ранее приостановило процедуру сертификации газопровода пока не создадут дочернюю компанию швейцарской Nord Stream 2 AG. Это нужно для эксплуатации Национального участка магистрали и передачи ему основных активов и кадровых ресурсов. Заявку на сертификацию подавала компания, зарегистрированная в Швейцарии, а надо, чтобы она была зарегистрирована в ФРГ.

Пока компания регистрируется, процесс сертификации остановили. Его восстановят тогда, когда регулятор получит соответствующие документы. Как утверждает Хоманн, трудно спрогнозировать, когда документы могут поступить. В то же время часть срока, который выделили на рассмотрение документов, уже прошла.

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