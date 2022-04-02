Экономику приходится переводить на военные рельсы и менять. В Минэкономики уже спрогнозировали, какого снижения ВВП следует ожидать.

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Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%. Больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа. Например, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями,

– объяснил заместитель министра экономики Денис Кудин.

По его словам, последние 10 дней экономика начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, а аграрии приступили к посевной.

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