Министры финансов G7 готовят 15 миллиардов евро помощи Украине, – СМИ

Министры финансов стран Большой семерки хотят одобрить пакет помощи Украине в размере 15 миллиардов евро. Его хотят одобрить уже на этой неделе.

США уже даже предложили внести половину помощи. Об этом журналистам издания сообщил высокопоставленный чиновник из немецкого правительства.

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В чем особенность нового пакета помощи

Пакет будет охватывать 3 месяца краткосрочного финансирования. Преимущественно оно будет предоставляться в виде грантов, которые в отличие от кредитов не нужно возвращать. Немецкий чиновник добавил, что эта помощь действительно необходима, потому что доходы Украины упали.

США уже предложили внести половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 миллиарда долларов.

Ранее Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры западных государств обсуждали, как заставить Россию помочь заплатить за то, что она разрушила в Украине.

На данный момент обсуждается идея конфискации зарубежных активов российского Центрального банка. Также нужно определить, можно ли законно конфисковать замороженные частные активы.

Канада хочет помочь Украине возобновить экспорт зерна

Ранее сообщалось, что Канада готова предоставить свои корабли, чтобы Украина возобновила экспорт зерна. Если этого не сделать, в ряде стран мира начнется массовый голод.

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