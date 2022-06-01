Министр экономики Германии раскритиковал Орбана за шантаж по нефтяному эмбарго

Европейский Союз долго не мог ввести шестой пакет санкций против России. воспрепятствовала Венгрия, блокировавшая любые попытки на эмбарго российской нефти.

Лидеры стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти. Однако в нем сделали исключение. Речь идет о запрете поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. А нефть, которая поступает в Европу по нефтепроводу, под санкции не попала.

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Такой шаг в Европейском Союзе пошли под давлением Венгрии. Страна свое решение блокировать новые санкции в отношении российской нефти объясняла тем, что у нее нет выхода к морю. Следовательно, и других путей для получения нефти у нее нет.

Правда, не все в Европе остались довольны такими уступками, на которые пошли из-за шантажа со стороны Венгрии. Министр экономики Германии Роберт Габек раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после компромисса в ЕС по нефтяному эмбарго против России. По его мнению, Орбан играл "безжалостно" ради собственных интересов. А это ставит под удар единство в Европе.

"По-моему, мы живем во времена, когда слишком много компромиссов не только в конечном итоге заоблачают ясность, но и разрушают ее", – убежден Роберт Габек.

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Отказ от единодушия в ЕС

Решения относительно нового пакета санкций против России в Европейском Союзе принимались единогласно. Следовательно, Венгрия и могла прибегнуть к шантажу, ведь без ее голоса решение не было бы принято.

Роберт Габек призвал отменить принцип единодушия на уровне ЕС, заменив его решением квалифицированного большинства. Проблема состоит в том, что решение об отказе от единодушия должно быть принято единогласно.

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