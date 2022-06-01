Лидеры стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти. Однако в нем сделали исключение. Речь идет о запрете поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. А нефть, которая поступает в Европу по нефтепроводу, под санкции не попала.

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Такой шаг в Европейском Союзе пошли под давлением Венгрии. Страна свое решение блокировать новые санкции в отношении российской нефти объясняла тем, что у нее нет выхода к морю. Следовательно, и других путей для получения нефти у нее нет.

Правда, не все в Европе остались довольны такими уступками, на которые пошли из-за шантажа со стороны Венгрии. Министр экономики Германии Роберт Габек раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после компромисса в ЕС по нефтяному эмбарго против России. По его мнению, Орбан играл "безжалостно" ради собственных интересов. А это ставит под удар единство в Европе.

"По-моему, мы живем во времена, когда слишком много компромиссов не только в конечном итоге заоблачают ясность, но и разрушают ее", – убежден Роберт Габек.

Немецкий министр убежден, что только Путин не прекратит агрессию против Украины, если не будет повержен в Украину.

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Отказ от единодушия в ЕС

Решения относительно нового пакета санкций против России в Европейском Союзе принимались единогласно. Следовательно, Венгрия и могла прибегнуть к шантажу, ведь без ее голоса решение не было бы принято.

Роберт Габек призвал отменить принцип единодушия на уровне ЕС, заменив его решением квалифицированного большинства. Проблема состоит в том, что решение об отказе от единодушия должно быть принято единогласно.

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