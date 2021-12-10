Сначала украинцы, желающие принять участие в налоговой амнистии, должны обратиться в банк. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Марченко объяснил, как амнистировать деньги

По словам Министра финансов, обратиться можно в любой коммерческий банк. Там должны объяснить, как это можно сделать.

Украинец, желающий амнистировать свои средства, должен просто сообщить в банке, что хочет амнистировать свои средства. Банк обязан перевести эти деньги на соответствующий счет.

Дальше это уже вопрос гражданина, пойти в налоговую, сказать: "Я амнистировался, вот 5%, пожалуйста, налог",

– добавил Марченко.

Министр подчеркнул, что цель налоговой амнистии не фискальная. "Мы не хотим, условно говоря, ободрать граждан, нажиться. Есть цель создать прозрачные правовые отношения, когда никому не нужно придумывать, каким образом приобрести те или иные доходы. Чтобы была легальная возможность купить жилье", – подчеркнул он.



Результаты налоговой амнистии по состоянию на 3 декабря / Инфографика по телеграмме Даниила Гетманцева

Интервью с Сергеем Марченко в программе "Что это было?": смотрите видео

Налоговая амнистия: что нужно знать