В то же время Министерство финансов функционирует как в довоенное время. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Экономика страны-агрессора уже в положении Северной Кореи, – Минфин Украины

Он подчеркнул, что Украина сейчас должна защищать наше финансовое состояние и обеспечивать платежеспособность.

У нас есть перевыполнение доходов за февраль на 24 миллиарда гривен. Также наши банки поддержали нас. Поддержала Италия. Дальше у нас есть помощь от европейской комиссии, от мирового банка (1,8 миллиарда долларов), инвестиционный банк предоставит 600 миллионов долларов. США могут гарантировать заимствование от 1 миллиарда долларов,

– пояснил Марченко.

К тому же, недавно состоялся первый аукцион военных облигаций. Марченко анонсировал второй аукцион.

"Есть интерес к нашим облигациям, нам доверяют, в военное положение мы доказываем свою платежеспособность", – подытожил министр финансов.

Добавим, что война в Украине разрушит глобальный экономический рост . Ведь влияние от нее распространяется за пределы нашего государства.