В министерстве спрогнозировали рост цен до конца 2021 года

Министерство экономики ожидает сохранения инфляции на уровне 10% к концу 2021 года. Такая ситуация сохранится при отсутствии новых вызовов для экономики.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе 2021 года в годовом выражении, по сравнению с августом 2020 года становится 10,2%. Об этом говорится в августовском обзоре инфляции Минэкономики.

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Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%,

– говорится в обзоре.

Это "фактически не несет в себе признаков деструктивного со стороны инфляции влияния на положительные достижения экономического развития".

Более того, согласно данным Госстата, по сравнению с августом 2020 года, в августе 2021 года в годовом выражении цены выросли на:

сахар – на 91,2%;

на подсолнечное масло – на 75,6%.

Стоит отметить, что уменьшилась цена на овощи (на 8%) и на фрукты (на 9%).

В обзоре также говорится, что давление на потребительские цены поддерживается и постоянным повышением цен производителей (в течение января – августа 2021 года выросли на 33,7%, в том числе в пищевой промышленности – на 12,9%). Это усиливает роль затрат при формировании большинства цен на товары и услуги.

Однако, подчеркнули, что пока текущая динамика цен вполне соответствует прогнозируемому общему нынешнему тренду "по сравнительно более высоким, чем в предыдущем году, темпам инфляции".

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