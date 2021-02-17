Полмиллиарда на авиацию: Мининфраструктуры предложит Кабмину законопроект поддержки авиаотрасли
Министерство инфраструктуры разработало законопроект государственной поддержки авиационной отрасли. Говорится о выделении из государственного бюджета на 2021 год 500 миллионов гривен. Документ предложат на рассмотрение Кабмина.
Источник:Интерфакс-Украина
В профильном ведомстве пояснили, что планируют создать новую бюджетную программу по финансовой поддержке авиационной отрасли во время пандемии.
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Деньги планируется выделить из общего фонда главной сметы страны.
Принятие законопроекта, который регламентирует создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы,
– сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Компенсацию выделят компаниям, которые осуществляли эвакуационные рейсы
Таким образом, в 2021 году хотят выделить компенсацию тем авиакомпаниям Украины, которые осуществляли эвакуационные рейсы в прошлом году. Говорится о 25% общей суммы сборов аэропортов в аэропортах "Борисполь" и "Львов", а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.
В законопроекте будут условия для получения поддержки
Также в законопроекте, разработанном министерством, будут условия для тех, кто хочет получить поддержку. В частности: отсутствие дел о банкротстве, не более 6 месяцев просрочки по обязательным платежам.
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