Министерство инфраструктуры разработало законопроект государственной поддержки авиационной отрасли. Говорится о выделении из государственного бюджета на 2021 год 500 миллионов гривен. Документ предложат на рассмотрение Кабмина.

В профильном ведомстве пояснили, что планируют создать новую бюджетную программу по финансовой поддержке авиационной отрасли во время пандемии.

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Деньги планируется выделить из общего фонда главной сметы страны.

Принятие законопроекта, который регламентирует создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы,

– сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Компенсацию выделят компаниям, которые осуществляли эвакуационные рейсы

Таким образом, в 2021 году хотят выделить компенсацию тем авиакомпаниям Украины, которые осуществляли эвакуационные рейсы в прошлом году. Говорится о 25% общей суммы сборов аэропортов в аэропортах "Борисполь" и "Львов", а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.

Обратите внимание! Компенсацию могут получить Windrose, "Азур Эйр Украина", МАУ и SkyUp. Эти авиаперевозчики провели 170 эвакуационных рейсов. Их общая стоимость – 104 миллиона гривен.

В законопроекте будут условия для получения поддержки

Также в законопроекте, разработанном министерством, будут условия для тех, кто хочет получить поддержку. В частности: отсутствие дел о банкротстве, не более 6 месяцев просрочки по обязательным платежам.