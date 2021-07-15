Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. Также он отметил, что будет рост инфляции на 2%.

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"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим до 7700 гривен", – заверил министр.

Марченко: Это будет приоритетом

В ведомстве достаточно умеренно закладывают рост социальных показателей. "Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", – сказал Марченко

Эти деньги могут быть направлены на повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Предполагается также рост пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 – 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – подытожил Марченко.

Марченко анонсировал увеличение минимальной зарплаты: смотрите видео

Справка. Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен.