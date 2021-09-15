Минимальная зарплата в 2022 году: размер заложат в госбюджете

В бюджете-2022 планируют заложить более выcокий уровень минимальной заработной платы украинцев. Каким он будет, рассказываем в материале экономики 24.

Минимальную зарплату в 2022 году повысят

Сейчас "минималка" в Украине составляет 6000 гривен. И еще в этом году ее ждет одно повышение с 1 декабря – до 6500 гривен. Но в проекте бюджета-2022 предусмотрели дальнейшее повышение минимальной зарплаты.

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Этапы повышения:

6500 гривен в месяц или 39,26 гривны почасово с 1 декабря 2021 года;

6700 гривен в месяц или 40,46 гривны почасово с 1 октября 2022 года.

Как вырастут зарплаты медиков

Минимальная зарплата врачей вырастет до 20 000 гривен, а средняя – до 22 500 гривен.

В то же время средний медицинский персонал будет получать минимально 13 500 гривен, а в среднем – 14 500 гривен.

Как возрастет средняя зарплата

Обратите внимание, что в бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы минимальную зарплату предусмотрели на таком же уровне в следующем году.

Средняя зарплата украинца в 2022 году составит 15 258 гривен.

Есть ли в Украине основания для повышения зарплаты

В 2020 – 2021 годах в Украине стремительно повысили минимальную зарплату. Еще в июле 2020 году она была на уровне 4723 гривны, а уже в декабре 2021 будет на уровне 6500 гривен.

Экономисты, опрошенные 24 каналом, предупреждали, что такое существенное повышение зарплаты без роста экономики только выльется в высокую инфляцию. И действительно уровень инфляции в 2021 году уже давно вышел за пределы целевого диапазона, который установил НБУ (5 ± 1%). В августе инфляция скала 10,2% в годовом измерении. Чтобы сдержать ее, Нацбанк с 10 сентября поднял учетную ставку до 8,5%.

Но в 2022 году зарплата вырастет несущественно, всего на 200 гривен или на 3%. Поэтому повышение зарплаты уже не будут зачислять к причинам инфляции.

Как менялась минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине постоянно растет, но из-за девальвации гривны зарплата в долларах "прыгает".

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине – одна из самых низких в Европе, резко ее повышать нельзя. Из-за постоянной ротации власти, непоследовательность реформ, коррупции и других факторов, экономика Украины недостаточно сильна, что обеспечить этот стремительный рост дохода граждан. Любое резкое повышение сразу же "убивает" инфляция и создает еще и сопутствующие проблемы.

Лишь в 2017 году удалось поднять минимальную зарплату вдвое с 1600 до 3200 в месяц. Однако это было обосновано тем, что накануне инфляция за 2 года составила 79%, поэтому минималка просто догнала рост средней зарплаты.

Средняя зарплата в Украине