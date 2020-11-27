Минимальная зарплата в следующем году дважды вырастет. Однако эксперты раскритиковали такое решение властей. Когда и какую зарплату могут ожидать украинцы, читайте на 24 канале.

Минимальную зарплату в 2021 повысят

Сейчас "минималка" в Украине составляет 5 тысяч гривен. Ее повысили в сентябре этого года. До того она составляла 4 723 гривны. Но в бюджете-2021 предусмотрели дальнейшее повышение минимальной зарплаты.

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Этапы повышения

до 6 тысяч гривен с 1 января 2021;

до 6,5 тысяч гривен с 1 декабря 2021 (изначально планировали поднятия в июле).

Депутаты Верховной Рады проголосовали за бюджет-2021 в первом чтении: голос "за" отдали 275 парламентариев. Накануне второго чтения внесли ряд изменений, среди которых отсрочка повышения "минималки". 24 канал разбирался принесет ли повышение "минималки" пользу украинцам или нет.

Есть ли в Украине предпосылки для повышения зарплаты

Как ранее пояснил 24 каналу Василий Матий, финансовый эксперт и партнер iplan.ua, основой для повышения минимальной зарплаты является повышение эффективности труда, которая в свою очередь является признаком роста ВВП. Отметим, что из-за пандемии коронавируса в Украине ожидают существенное падение ВВП.

Резкое увеличение минимальной заработной платы без роста ВВП, то есть без роста производительности труда, приведет к инфляции,

– считает эксперт Василий Матий.

В Министерстве финансов подсчитали, что повышение минимальной зарплаты в 2021 году обойдется бюджету в 41 миллиард гривен дополнительных расходов.

В Министерстве считают, что "повышение минимальной зарплаты стимулирует рост потребительского спроса, обеспечивает детенизацию "серых" зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан".

В то же время эксперт Василий Матий считает, что вторичные последствия повышения будут давить на бюджет. В частности, инфляция приведет к индексации пенсий. А поскольку Пенсионный фонд является дефицитным, нужно будет наполнять его за госсредства.

С этим соглашается и председатель профильного комитета Даниил Гетманцев, о чем он заявил в комментарии ТСН.

Я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес,

– сказал Гетманцев.

Каковы последствия поднятия зарплаты

Нардеп отмечает, что повышение зарплаты может привести к тенизации экономики, потому что людей начнут переводить на 0,5 ставки. Оптимальной суммой для повышения зарплаты 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысяч, считает Гетманцев.

Эксперт Василий Матий к тенизации экономики добавляет еще второе следствие поднятия "минималки" – инфляция, которая приводит к росту цен и обесцениванию денег. Поэтому поднятие зарплаты может частично нивелироваться инфляцией.

Отметим, что первое повышение до 6 тысяч – это поднятие на 20%. Вместе с декабрьским повышением "минималка" в 2021 году вырастет на 30%, что может ощутимо увеличить инфляцию и тенизацию.

Еще одним негативным последствием является увеличение давления на предприятия.

"Значительная часть предприятий, которые планировали капитальные инвестиции в 2021 году, вероятно, не смогут это сделать, потому что много средств пойдет на содержание персонала. Поэтому не будет возможности осуществлять инвестиции, то есть увеличивать интенсивность производства", – объясняет Василий Матий.

Обратите внимание, что многие налоги и сборы привязаны к минимальной зарплате. С ее повышения вырастет ЕСВ для ФЛП, налог на недвижимость, сбор на парковку авто, транспортный налог, туристический сбор и тому подобное. Поэтому, возможно, небольшая часть населения почувствует улучшение, но большинство увидят, что их расходы выросли в дополнение к инфляции.

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Какие налоги будут платить ФЛП в 2021

С 1 января налоги для ФЛП повысятся так:

ЕСВ для всех групп – 1 320 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Единый налог для 1 группы – 227 гривен (10% от прожиточного минимума).

Единый налог для 2 группы – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты).

С 1 декабря налоги для ФЛП повысятся так:

ЕСВ для всех групп – 1 430 гривен.

Единый налог для 1 группы – 238 гривен.

Единый налог для 2 группы – 1 300 гривен.

Индекс Кейтца как аргумент для повышения

Индекс Кейтца показывает соотношение минимальной и средней зарплаты. Его иногда используют как показатель по борьбе с бедностью. Международная организация труда рекомендует, чтобы этот показатель был на уровне 50%, для ЕС ориентиром является показатель в 60%.

Сейчас в Украине индекс Кейтца составляет 42%, что ниже желаемого ориентира. Но финансовый эксперт Василий Матий считает, что этот индекс не отражает настоящей ситуации в Украине.

Я думаю, что у нас просто высокий уровень тенизации экономики, с которой надо бороться. А реальная минимальная зарплата не отличается настолько сильно от средней,

– пояснил Матий.

Как менялась минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине постоянно растет, но из-за падения гривны в долларах зарплата "прыгает". Динамику роста минимальной зарплаты в долларах можно увидеть на графике.

Минимальная зарплата в Украине одна из самых низких в мире. Но из-за постоянной ротации власти, непоследовательности реформ и других факторов, у Украины нет возможности стремительно повысить зарплату. В 2017 удалось поднять "минималку" вдвое с 1 600 до 3 200 грн за месяц. Однако это было обоснованно, поскольку накануне инфляция за 2 года составила 79%, так что "минималка" просто догнала рост средней зарплаты.

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