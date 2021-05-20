Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции. Он также добавил, что в 2019 году "минималка" была в пределах 4 тысяч гривен.

Внимание Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент

По словам президента, есть желание построить страну, в которой нет бедности. Он отметил, что это как раз то направление, которое придется строить с нуля.

Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен – это мы ввели. С 4 тысяч, если быть справедливым, с тех пор как я стал президентом. До конца этого года (2021 – 24 канал) будет 6 500 гривен,

– отметил Зеленский.

Повышение минимальной зарплаты: главное

Повышение "минималки" до 6 500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Эта норма есть в законе о Государственном бюджете на 2021 год.

Впрочем, Нацбанк прогнозирует на 2021 год улучшение зарплаты до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые ожидались в январе. Так, ожидается, что реальная зарплата украинцев вырастет на 8,6% в 2021 году, с учетом инфляции.

Обратите внимание! Средняя зарплата украинцев по состоянию на декабрь 2020 года составляла 14 179 гривен. Меньше всего получали почтальоны, больше всего – пилоты самолетов.



Динамика заработной платы в Украине / Инфографика 24 канала

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