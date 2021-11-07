Минимальная пенсия родным погибших защитников Украины вырастет до 7 800 гривен, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2022 года минимальная пенсия родным погибших Героев Украины вырастет до не менее 7 800 гривен. Он подчеркнул, "защитить этих людей – обязанность государства".

Премьер-министр сообщил, что соответствующее решение одобрили во время заседания Кабмина 11 октября.

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Правительство поддержало установление с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7 800 гривен каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС,

– сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч людей, чьи родные отдали свою жизнь за Украину, защищая мир и покой.

Кроме этого, глава правительства уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться этим людям независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

С 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1 854 до 1 934 гривен.

Из-за повышения минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен вырастет также и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.