Премьер-министр сообщил, что соответствующее решение одобрили во время заседания Кабмина 11 октября.

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Правительство поддержало установление с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7 800 гривен каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС,

– сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч людей, чьи родные отдали свою жизнь за Украину, защищая мир и покой.

Кроме этого, глава правительства уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться этим людям независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

Напомним. С 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям будут добавлять ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен. Вместе с ней пенсия не может превышать 10340,35 гривны.