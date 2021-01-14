Минимальная зарплата в Украине выше, чем в России и Беларуси. За свой труд украинцы минимально могут получить 171 доллар, россияне же – 146, а белорусы – 134.

Наибольший размер "минималки" в Австралии, Люксембурге и Ирландии. Об этом свидетельствует исследование Picodi, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в телеграме. Проанализировали 56 стран, в которых есть установленная ​​правительством минимальная зарплата.

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В некоторых странах минимальная зарплата не подлежит налогообложению. Например, в Гонконге или Филиппинах. Однако в основном разница между зарплатой до и после налогов достигает нескольких десятков процентов. Поэтому исследователи рассмотрели только те суммы, которые работник получает "на руки".

Каковы результаты исследования

Треть стран не повышали минимальную зарплату с января 2021 года. В частности, Армения, Азербайджан, Эстония и США.

Больше всего "минималка" выросла именно в Украине. С 1 января 2021 года "чистая" минимальная зарплата увеличилась на 27%, по сравнению с прошлым годом: 4 830 гривен против 3 802 гривен. Поэтому в рейтинге роста "минималки" Украина заняла 1 место.

С 1 января 2021 года "чистая" минимальная зарплата увеличилась на 27%, по сравнению с прошлым годом: 4 830 гривен против 3 802 гривен. Поэтому в рейтинге роста "минималки" Украина заняла 1 место. В Германии минимальная оплата труда выросла на 1,5%, в Польше – на 9,8%, в Беларуси – на 6,7%.

Второй год подряд Казахстан находится на последней позиции.

Обратите внимание! С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла до 6 тысяч. Кроме того, с 1 декабря 2021 года ее планируют повысить до 6 500 гривен.



Минимальная зарплата в мире / Инфографика Picodi