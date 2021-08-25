В Минфине рассказали, как Украина потратит 2,7 миллиарда долларов от МВФ
Источник:Министерство финансов Украины
Украина 23 августа, накануне Дня Независимости получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов. В Минфине рассказали, что деньги пойдут на финансирование бюджета.
Средства Украина получила в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ. Их дали для восстановления экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.
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В Минфине рассказали, как потратят транш МВФ
В Минфине объяснили, что деньги могут:
- конвертировать в валюту и использовать для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде;
- или – сохранить для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.
Решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с действующим законодательством,
– рассказали в министерстве.
Кстати, 7 августа советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в Украине деньги планируют направить прежде всего в золотовалютные резервы Нацбанка. Кроме того, беспроцентные 2,7 миллиарда долларов не нужно возвращать.
Что известно о транше от Международного валютного фонда
- В МВФ в начале августа заявили, что распределят 650 миллиардов долларов между странами-акционерами.
- Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это крупнейшее в истории выделение СПЗ.
- Кстати, Специальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом и существует только в безналичной форме.