В Минфине рассказали, как Украина потратит 2,7 миллиарда долларов от МВФ

Украина 23 августа, накануне Дня Независимости получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов. В Минфине рассказали, что деньги пойдут на финансирование бюджета.

Средства Украина получила в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ. Их дали для восстановления экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.

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В Минфине рассказали, как потратят транш МВФ

В Минфине объяснили, что деньги могут:

конвертировать в валюту и использовать для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде;

или – сохранить для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.

Решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с действующим законодательством,

– рассказали в министерстве.

Кстати, 7 августа советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в Украине деньги планируют направить прежде всего в золотовалютные резервы Нацбанка. Кроме того, беспроцентные 2,7 миллиарда долларов не нужно возвращать.

Что известно о транше от Международного валютного фонда