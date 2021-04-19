В Минфине рассказали, когда ожидать транш МВФ
Министерство финансов Украины ожидает поступление нового транша от МВФ еще в 2021 году. Это, по прогнозу главы министерства Сергея Марченко, может произойти уже в сентябре 2021 года.
Источник:LB.ua
Об этом министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua. Он отметил, что сентябрь – это "хороший вариант".
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Как сказал Марченко, пока с МВФ идет обсуждение обязательств, которые взяла на себя Украина.
Это хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в таком случае оптимистом,
– отметил он.
Глава Минфина отметил, что Украина сейчас сужает круг нерешенных вопросов. И еще в январе их было много, добавил Марченко. Одним из нерешенных вопросов министр назвал антикоррупционную реформу.
По словам Марченко, также обсуждается тема электроэнергетики с МВФ, который обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергии.
Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022, 2023 году. И поэтому МВФ хочет сбалансированную модель рынка электроэнергетики,
– объяснил он.
Марченко добавил, что из-за задержки с получением траншей по программе МВФ, рассчитанной на 1,5 года, Минфин будет инициировать продление ее сроков и надеется договориться об объединении двух траншей в один.
Коротко о транше МВФ
- В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. За ней Украина должна была получить помощь в 5 миллиардов долларов. 2 миллиарда уже поступили в 2020 году, и последующие 2 миллиарда до сих пор не получили.
- 7 апреля 2021 года в НБУ сообщили, что Украина может получить дополнительные более 2,7 миллиарда долларов от МВФ. Это возможно в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
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