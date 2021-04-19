Министерство финансов Украины ожидает поступление нового транша от МВФ еще в 2021 году. Это, по прогнозу главы министерства Сергея Марченко, может произойти уже в сентябре 2021 года.

Об этом министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua. Он отметил, что сентябрь – это "хороший вариант".

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Как сказал Марченко, пока с МВФ идет обсуждение обязательств, которые взяла на себя Украина.

Это хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в таком случае оптимистом,

– отметил он.

Глава Минфина отметил, что Украина сейчас сужает круг нерешенных вопросов. И еще в январе их было много, добавил Марченко. Одним из нерешенных вопросов министр назвал антикоррупционную реформу.

По словам Марченко, также обсуждается тема электроэнергетики с МВФ, который обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергии.

Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022, 2023 году. И поэтому МВФ хочет сбалансированную модель рынка электроэнергетики,

– объяснил он.

Марченко добавил, что из-за задержки с получением траншей по программе МВФ, рассчитанной на 1,5 года, Минфин будет инициировать продление ее сроков и надеется договориться об объединении двух траншей в один.

Обратите внимание! Ранее советник президента по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина может рассчитывать на первый пересмотр программы до июля 2021 года.

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