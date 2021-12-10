Министр финансов Украины Сергей Марченко в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале пояснил, что для предметной дискуссии по этому вопросу нужно понимать, какая доля составляет налогообложение на железную и марганцевую руду.

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"Была дискуссия, почему не включили марганцевые руды. Однако затем в процессе обсуждения доказали факт, что модель налогообложения марганцевых руд является справедливой", – отметил Марченко.

Справка. Если бы в налоговом законе обновили пункт о ренте на марганцевую руду, то госбюджет ежегодно мог бы получать дополнительные 600 – 800 миллионов гривен.

Условия для бизнеса

По словам министра, увеличение налогообложения может привести к условиям, которые невыгодны бизнесу. По этому вопросу в Верховной Раде состоялось немало дискуссий.

В то же время чиновник заявил, что налоговый закон 5600 касается всех, а не "конкретных фамилий". Речь идет обо всех видах бизнеса, которые используют Недра Украины, а также загрязняют их.

Именно по этим секторам сделали ключевые изменения,

– акцентировал Марченко.

Кроме этого, нововведения касаются детенизации рынка земли и ее обращения. Глава Минфина отметил, что 8 миллионов гектаров украинской земли находятся в "тени" и за них никто не платит налогов в госказну.

В законопроекте заложили также борьбу с подпольными бизнес-схемами. Однако пришлось пожертвовать налогами для застройщиков, чтобы достичь компромисса.

Что известно о ренте на марганец 30 ноября ВРУ приняла ресурсный законопроект 5600. Ко второму чтению предлагали редакцию с рентой на добычу марганцевой руды, но в финальной версии эту часть решили оставить без изменений. Следовательно, нардепов начали обвинять в 30 ноября ВРУ приняла ресурсный законопроект 5600. Ко второму чтению предлагали редакцию с рентой на добычу марганцевой руды, но в финальной версии эту часть решили оставить без изменений. Следовательно, нардепов начали обвинять в лоббизме Игоря Коломойского, который владеет марганцевым бизнесом в Украине – Марганецким и Покровским ГОК, Никопольским и Запорожским заводами ферросплавов, которые ежегодно приносят почти 20 миллиардов гривен дохода.

Эксклюзивное интервью Сергея Марченко на 24 канале: смотрите видео

Законопроект 5600: кратко