Такое заявление 7 июня заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями минфина России Дмитрий Тимофеев. Впрочем, после распространений соответствующей информации в СМИ, его цитаты попросили "подтереть".

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Как в России планируют вытеснить доллар

Доллар, по словам Тимофеева, планируют вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.

Наша цель – сделать Россию такой страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания,

– сказал Тимофеев, выступая в Госдуме.

Для отказа от оборота доллара в России "нужны стимулы", но их стоит разрабатывать. Речь идет о том, что людям не могут просто сказать "не пользуйтесь долларами". Он допустил директивные методы "для каких-то государственных компаний", но отметил, что нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть все экономику дальше от доллара.

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В первоначальном тексте речь шла о том, что отказываться от доллара необходимо для того, чтобы избежать санкций. Это сделает мир на самом деле более демократичным. Однако, как отметил представитель Минфина, в валютном обмене на Московской бирже на доллар приходится 80%, а на евро – меньше 20%. Китайский юань и другие валюты чиновник назвал неликвидными.

Цитаты сразу же разлетелись по российским СМИ, однако затем исчезли. "Власть РФ подготовит стимулы для перехода валютной ликвидности с доллара в евро, – Минфин" – с таким заголовком вышла новость на РИА Новости, но позже ее "сняли".

Такое же сообщение попало в ленту ТАСС, и было отозвано из-за обращения спикера относительно цитаты. Сохраненная версия сообщения осталась на сайте Finam.