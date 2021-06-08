Минфин провел рекордный в 2021 году аукцион ОВГЗ – на 19 миллиардов

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 8 июня Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 19,1 миллиарда гривен. Это рекордный в 2021 году аукцион ОВГЗ.

Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в долларах.

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Сроки обращения предложенных государственных облигаций

в гривне – 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет;

в долларах – 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет привлекли

от ОВГЗ в национальной валюте – 14,16 миллиарда гривен. Средневзвешенная доходность ОВГЗ на 6 месяцев составляла 8,99%, на год – 11,19%, на 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,05%, 3 года – 12,30%.

от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 182 миллиона долларов (почти 5 миллионов гривен). Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ на 1 год в долларах – 3,70%.

Впервые в 2021 году Минфин выпустил новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026 года, спрос на который превысил предложение более чем в 2 раза. Средневзвешенная доходность новой бумаги на 5 лет достигла 12,52%.

По итогам аукционов в целом в госбюджет удалось привлечь 19,1 миллиарда гривен.

На аукционе по продаже ОВГЗ 1 июня в госбюджет привлекли 15,86 миллиарда гривен. Тогда доходность бумаг упала или осталась неизменной.



Детали рекордного аукциона ОВГЗ 8 июня / инфографика Минфина