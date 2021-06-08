Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск в долларах.
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Сроки обращения предложенных государственных облигаций
- в гривне – 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет;
- в долларах – 1 год.
От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет привлекли
- от ОВГЗ в национальной валюте – 14,16 миллиарда гривен. Средневзвешенная доходность ОВГЗ на 6 месяцев составляла 8,99%, на год – 11,19%, на 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,05%, 3 года – 12,30%.
- от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 182 миллиона долларов (почти 5 миллионов гривен). Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ на 1 год в долларах – 3,70%.
По итогам аукционов в целом в госбюджет удалось привлечь 19,1 миллиарда гривен.
Детали рекордного аукциона ОВГЗ 8 июня / инфографика Минфина