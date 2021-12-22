Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ и снова поднял ставки: сколько привлекли в бюджет

21 декабря Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Благодаря повышению ставок по облигациям удалось привлечь более 20 миллиардов гривен в бюджет.

Что предлагал Минфин

Инвесторам было предложено девять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной. В общей сложности от размещения государственных ценных бумаг 21 декабря в бюджет было привлечено 20,48 миллиарда гривен.

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На какой срок предлагали ОВГЗ

Срок обращения гособлигаций в национальной валюте (гривне) – 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 года, 2,5 года, 3 года и 6 лет. От их размещения в бюджет удалось привлечь более 12 миллиардов гривен.

Средневзвешенная доходность гособлигаций в гривне

3-месячных – 10,50%,

6-месячных – 10,80%,

1-летних – 11,88%,

1,5-летних – 11,88%,

2-летних – 12,78%,

2,4-летних – 12,85%,

2,5-летних – 12,9%,

3-летних – 12,88%,

6-летних – 13,25%.

Срок обращения гособлигаций в иностранной валюте (доллары) – 1 год. От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 307,5 ​​миллиона долларов.

Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 2-летних бумагах.

Аукцион ОВГЗ 21 декабря 2021 года / Инфографика Минфина

Что такое ОВГЗ Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Источник Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.Источник Минфин

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