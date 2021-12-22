Инвесторам было предложено девять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной. В общей сложности от размещения государственных ценных бумаг 21 декабря в бюджет было привлечено 20,48 миллиарда гривен.

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На какой срок предлагали ОВГЗ

Срок обращения гособлигаций в национальной валюте (гривне) – 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 года, 2,5 года, 3 года и 6 лет. От их размещения в бюджет удалось привлечь более 12 миллиардов гривен.

Средневзвешенная доходность гособлигаций в гривне

3-месячных – 10,50%,

6-месячных – 10,80%,

1-летних – 11,88%,

1,5-летних – 11,88%,

2-летних – 12,78%,

2,4-летних – 12,85%,

2,5-летних – 12,9%,

3-летних – 12,88%,

6-летних – 13,25%.