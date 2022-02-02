Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ: на какие облигации не удовлетворили спрос

1 февраля Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В бюджет удалось привлечь лишь около 214 миллионов гривен в эквиваленте.

Что предлагал Минфин

Инвесторам было предложено четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной. Всего от размещения государственных ценных бумаг 1 февраля в бюджет было привлечено 213,8 ​​миллиона гривен.

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На какой срок предлагали ОВГЗ

Инвесторам Минфин предложил гособлигаций в национальной валюте (гривна) со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года и 2 года и долларовые ОВГЗ со сроком обращения 1 год.

Гособлигации в национальной валюте

Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 11,50% (+51 базисный пункт), были удовлетворены все 18 заявок. От их продажи привлекли 67,2 миллиона гривен.

облигаций составила 11,50% (+51 базисный пункт), были удовлетворены все 18 заявок. От их продажи привлекли 67,2 миллиона гривен. Средневзвешенная доходность 2-летних – 13% (+5 базисных пунктов), Минфин удовлетворил 13 из 14 заявок, а привлекли 16,1 миллиона гривен.

Гособлигации в иностранной валюте

Минфин не удовлетворил спрос на 1-летние и 1,5-летние ОВГЗ в гривне, в результате чего аукционы не прошли.

Средневзвешенная доходность по 1-летним долларовым ОВГЗ составила 3,7%, а продажи удалось привлечь привлекли 4,6 миллиона долларов.

Аукцион по продаже ОВГЗ 1 февраля 2022 года / Инфографика с фейсбука Минфина

Что такое ОВГЗ Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Источник Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.Источник Минфин

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Пост Минфина в фейсбуке:

На аукционе 1 февраля 2022 Министерство финансов предложило инвесторам ценные бумаги номинированные в гривне со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года и 2 года и в иностранной валюте (доллары США) со сроком обращения 1 год.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,50%, а по 2-летним – 13,00%. Минфин не удовлетворил спрос на 1-летние и 1,5-летние ОВГЗ в гривне, в результате чего аукционы не прошли.

Средневзвешенная доходность по 1-летним долларовым бумагам составила 3,7%.