Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ: на какие облигации не удовлетворили спрос
Источник:фейсбук Минфина
1 февраля Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В бюджет удалось привлечь лишь около 214 миллионов гривен в эквиваленте.
Что предлагал Минфин
Инвесторам было предложено четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной. Всего от размещения государственных ценных бумаг 1 февраля в бюджет было привлечено 213,8 миллиона гривен.
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На какой срок предлагали ОВГЗ
Инвесторам Минфин предложил гособлигаций в национальной валюте (гривна) со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года и 2 года и долларовые ОВГЗ со сроком обращения 1 год.
Гособлигации в национальной валюте
- Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 11,50% (+51 базисный пункт), были удовлетворены все 18 заявок. От их продажи привлекли 67,2 миллиона гривен.
- Средневзвешенная доходность 2-летних – 13% (+5 базисных пунктов), Минфин удовлетворил 13 из 14 заявок, а привлекли 16,1 миллиона гривен.
Гособлигации в иностранной валюте
Средневзвешенная доходность по 1-летним долларовым ОВГЗ составила 3,7%, а продажи удалось привлечь привлекли 4,6 миллиона долларов.
Аукцион по продаже ОВГЗ 1 февраля 2022 года / Инфографика с фейсбука Минфина
Что такое ОВГЗОблигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин
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